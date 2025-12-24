¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ¹¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¹¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¡È¹ë²Ú¡ÉÌë¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿Ìô´ÝÍµ±ÑÌô´Ý¤Ï¡ÖºòÈÕ¤Ï¥é¥Ù¥Ã¥È¥é¡¦¥À¡¦¥ª¥Á¥¢¥¤¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂ¹¤¯¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¡¢Â¹¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤Ò¤È¤È¤­¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ìô´Ý¤Ï1990Ç¯¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î