吉本新喜劇の間寛平ＧＭ（７６）が２４日、大阪市内の吉本興業本社で月例会見を開いた。新喜劇のメンバーは１００人超となっており、寛平ＧＭは「みんなの生活がある。劇場を作って欲しいと会社に頼んでいます。地方への出前ツアーとか、皆がいろんなところに出ることができるようにしていきたい」と真面目に語った。来年も劇団員がさまざまに取り組む予定で、座長のアキ（５６）による幕末青春グラフィティ「時が来た」（１月