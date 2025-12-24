お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」について言及した。哲夫は「お騒がせしてますけどね。話題なんですよ。先週の放送が話題になってくれたのはありがたいなと思いました」と前置きした上で、「勘違いするな、みんなな。なんや言うたら、俺もう、M−1で泣いてた、みたいなことにされてるから。泣くわけないやん、M−1で」と主張した。「