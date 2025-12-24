³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ80Gbps¤ÎUSB Type-C to C¥±ー¥Ö¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£USB PD EPR¤ËÂÐ±þ¤·¡¢240W¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£ USB4 Version 2.0¤Ë½àµò¤·¡¢ºÇÂç80Gbps¤Ç¤Î¥Çー¥¿Å¾Á÷¤¬²ÄÇ½¡£Thunderbolt 4¤ª¤è¤ÓThunderbolt 5¤È¤Î¸ß´¹À­¤âëð¤¦¡£ USB Power Delivery EPR¡ÊExtended Power Range¡Ë¤â¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£ºÇÂç240W¡Ê48V/5A¡Ë¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£ DP Alt¥âー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£8K