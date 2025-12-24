福島県会津若松市の猪苗代湖で２０２０年９月、モーターボートに巻き込まれた親子ら３人が死傷した事故で、死亡した男児（当時８歳）の両親が、ボートを操縦していた男性や県などを相手取り、慰謝料や治療費など約４億１２２３万円の損害賠償を求め、福島地裁に提訴したことがわかった。９月５日付。訴状によると、男性は見張り義務を怠り、前方注視が不十分のまま漫然と航行させた過失により事故を発生させたなどとしている。