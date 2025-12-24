寒い日の朝は、何かあったか〜いものを食べたいですよね。そこで、朝から「茶碗蒸し」はいかがでしょうか? 時間がなくても大丈夫。3分あれば作れちゃうんです!中の人の朝の定番、簡単レンチンマグカップ茶碗蒸し♪. 卵1個、割烹白だし大さじ1、カップ1/2のお水を耐熱マグカップで優しく混ぜたら、500Wのレンジで2分、足りなければ10秒を目安に追い加熱。. 濾さなくてOK、慣れたら目分量でも◎すが入っても美味しさは変わらないので