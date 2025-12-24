ナビットは12月19日、「クリスマス」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月、20代〜80代の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。クリスマスについての調査○クリスマスイブにお祝いする人が多い今年のクリスマスはいつお祝いする予定ですか?クリスマスのお祝いをするタイミングについて調査した。結果、お祝いする人とお祝いの予定がない人でおおよそ半々で、お祝いをする人の中ではクリスマスイブである「24日