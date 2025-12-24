ランビール・カプールが主演するインド映画『ANIMAL』が、2026年2月13日より全国順次公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと場面写真が解禁となった。【写真】『ANIMAL』より場面写真が多数公開に本作は、一家の宿命を背負い、暴力に身を染める男の生き様を、圧倒的なスケールと熱量で描き出したバイオレンス・アクション。デリーの鉄鋼王バルビールの長男として生を受けたランヴィジャイ。仕事一筋で家庭