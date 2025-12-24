【Gibson LesPaul Standard 】（秋田県佐々木 元62歳）中学生時代にハードロックに夢中になり私のヒーローはLed Zeppelinのジミー・ペイジでした。ギターは勿論チェリーサンバーストのレスポールです。安いコピーモデルを２本買いましたが、いつかは本物（Gibson ）が欲しかった。そんなとき近所の楽器店にこのギターが入荷し購買欲求が抑えきれず、なけなしのお金を握りしめ購入しました。嬉しかった！しかし、当時私は27歳で