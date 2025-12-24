Awesome City Clubが、デビュー10周年を記念して行なっている10作連続リリース企画の第9弾となる「100年後の僕たちへ」を本日12月24日に配信リリースした。今作は、寒い季節にぴったりな優しいピアノ、ゴスペルのように力強いコーラスが暖かく鳴り響く楽曲になっているという。メンバー自身、そしてリスナー1人1人へ向けて精一杯の愛を歌詞に込め、ハートフルな1曲に仕上がったとのことだ。作詞・作曲・アレンジは全てatagiが担当