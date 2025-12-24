日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事は２４日、府庁での囲み会見で、国会議員定数削減法案の議論の進捗度について、改めて「自分たちの身分に関するとスピード感がない」と憤り、嘆いた。維新の方針を実現するために自民党と連立したものの、遅々として進まず、今月１７日に臨時国会は閉会した。吉村代表は「議員定数削減も、政治献金についてもずっと議論してきて結論を出さない。賛否あると思います。でも、審議した上で、