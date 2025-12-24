第173回は受賞作のなかった直木賞。本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代直木賞作品を一挙紹介！１月の下半期直木賞発表の前に、ぜひ歴代作品をチェックしてみてはいかがだろうか。この記事の画像を見る■第173回受賞作なし■第172回藍を継ぐ海藍を継ぐ海藍を継ぐ海数百年先に帰ってくるかもしれない。懐かしい、この浜辺に──。徳島の海辺の小さな町で、なんとかウミガメの卵を孵化させ、自分ひとりの力で育て