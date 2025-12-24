フリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が、24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身がキャスターを務める番組での、コメンテーターに対する“不満”をぶっちゃけた。この日は、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏とともに出演。今年放送10周年を迎えた同番組について、「こんなに続くと思わなかったです、本当に」と羽鳥