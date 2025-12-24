µ¤¾ÝÄ£µ¤¾ÝÄ£¤Ï24Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅ·¸õ¤Þ¤È¤á¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢11·î¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¡Ê1991¡Á2020Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ë¤ò1.25ÅÙ¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤ÎÃÍ¤Ï¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤Ç3°Ì¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤Ï2024Ç¯¤Î¥×¥é¥¹1.48ÅÙ¡£¾å°Ì5Ç¯¤òÁ´¤Æ19Ç¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯¤¬Àê¤á¡¢¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£º£Ç¯¤Î²Æ¡Ê6¡Á8·î¡Ë¤Ï¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤­¡¢Æ±»þ´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÐÀ¾É÷¤¬ËÌ´ó¤ê¤ËÎ®