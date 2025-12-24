日本ゴルフ界のレジェンドであるジャンボ尾崎こと尾崎将司氏（78）が23日、S状結腸がんのため亡くなりました。“尾崎3兄弟”として共にプロゴルファーの二男・健夫選手、三男・直道選手がコメントしました。健夫選手は「兄弟というのは大抵進む道は別れていくと思うけど、我々兄弟は、たまたま同じ職業で約70年間一緒にいることができました。兄がいない人生というのは経験がないから、今までよりもこれからが寂しいし苦しいと思う