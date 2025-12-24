明星食品は12月19日、本社近くの千駄谷小学校で、社員による出張授業「もぐもぐ Classroom〜一緒に考えよう、食のこと。〜」を実施した。この取り組みは地域共創プロジェクトのひとつとして、「地域とのつながりを深め、次世代を育成し、明星食品のファンを増やすこと」を目的としており、今回は今年度3回目の授業だ。このプロジェクトは2022年から始まり今年で4年目となる。同社からは商品開発部、営業部、経営管理本部など様々な