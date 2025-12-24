体調やライフステージによって、下着の「心地よさ」は日々変わっていくもの。昨日は平気だった締めつけが、今日はつらく感じることもあります。グラマーサイズ専門ブランドM’DREAの経験をもとに誕生した新ブランド「meguru」は、支えることと休ませること、そのどちらも否定しない発想から生まれました。変化する体に無理をさせず、今の自分に合う一枚を選ぶ。そのためのやさしい選択肢が、ここにあります。 変化す