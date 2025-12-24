男子ゴルフでツアー最多94勝を誇り「ジャンボ」の愛称を持つプロゴルファーの尾崎将司さんが23日午後3時21分、S状結腸がん(ステージ4)のため78歳で死去した。24日、長男の智春さんの名前で発表された。約1年前の診断後、尾崎さん本人の強い意志により自宅療養を続けていたという。50年以上の付き合いの親友、タレントなべおさみ（86）が悼んだ。なべ初めて会ったのは、ジャンボがプロになって2年目の1971年（昭46）。日本プロで