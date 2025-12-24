ÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î¿·CM¤¬¡¢27Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¿·CM¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬CM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤Õ¤É¤¦¤µ¤ó¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ú²÷¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ÂÃ«¼þÊÕ¤ò½ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬º£¤Þ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ