お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに生出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で最終決戦3位だったエバースについて言及した。エバースは1本目で「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車にトランスフォームをするという