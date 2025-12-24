LINEは便利な連絡手段の一つですが、やり取りの内容が過激になったり、ときにトラブルを引き起こしたりすることもあるでしょう。また子どもがLINEを使用する場合、親が管理するかどうかの問題もありそうですね。ママスタコミュニティのあるママからも、こんな投稿がありました。『ママ友でもある親戚が、うちの子のLINEの内容を知っていて、面白おかしく話してきました。中学生の親としてLINEを見るのはいいと思いますが、それを他