プロゴルフ界のレジェンド、ジャンボ尾崎こと尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため亡くなった。７８歳。芸能界でもジャンボさんの死を悼む声が挙がっている。なべやかんはＸでジャンボさんを追悼。「ジャンボ尾崎さんが亡くなられてしまいました」と切り出し、「子供の頃、学校から帰宅すると自分のベッドに寝ていたジャンボさん」とびっくりエピソードも披露。「著書『クソ芸人からのチャンピオン』にはジャンボ軍団合宿