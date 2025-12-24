プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファーの尾崎将司（本名・尾崎正司）氏が、23日午後3時21分に、S状結腸がんのため死亡した。享年78歳。国内女子ツアー通算16勝の上田桃子、通算14勝の宮里藍が自身のSNSでジャンボ尾崎氏を追悼した。【写真】貴重！ジャンボ尾崎氏が熱唱？上田は、尾崎氏が人差し指を立てた写真とともに「ジャンボさん。間違いなく日本のゴルフ界に火をつけてくださり、今のゴルフ界があるのはジャンボさんあってだ