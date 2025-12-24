¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏÅ¨ÃÏ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥µ¥ó¥ºÀï¤ò±¦µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï108¡½132¤Çº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢19¾¡9ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£