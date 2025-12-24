¼Ì¿¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©²¿¤òÀÚ¤ë¡©²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÚÅú¤¨¡Û¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¿Æ¤Î£¸½äÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤À¤³¤Î¾õÂÖ¡£¤É¤ó¤ÊºÇ½ª·Á¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡ÚÅú¤¨¡á£³Åû¡ÛËã¿ý¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¼êÇ×¤ò¡¢Áê¼ê¤Î¼Î¤ÆÇ×¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÎÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¥×¥í¤Ç¤Ï³ÊÃÊ¤Ë°ã¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÃçÎÓ·½¡Ê£Ð¡Ë¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ë¡ÖÁÀ