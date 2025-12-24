¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î³¤¾å¤Ï¤¢¤¹25Æü¡¢ºÇÂç4¥áー¥È¥ë¤Î¤·¤±¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¤È²°µ×Åç¤ò·ë¤Ö¡Ö¥Õ¥§¥êー²°µ×Åç2¡×¤Ï¤¢¤¹25Æü¡¢·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦