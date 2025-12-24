ジュエリーに関わってはたらく！ ジュエリーに関わるお仕事って何があるの？ ひとつのジュエリーを完成させるまでに関わる仕事はいろいろとあります。採掘、加工、買いつけ、デザイン、販売……みなさんの手元にたどりつくまでたくさんの人々の手をわたってとどくのです。 原石からジュエリーになるまで 採掘した鉱物(原石)は、そのままではジュエリーの輝きはありません。あのキラキラした輝