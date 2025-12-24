菊花賞２着のエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、来年は京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都・芝２２００メートル）から始動することが２４日、分かった。その後はドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）への遠征も視野に入れている。管理する中内田調教師が明らかにした。中内田師は「そこ（京都記念）でどういう走りをするかですね。一応、ドバイは見ていま