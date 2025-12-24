µ¤¾ÝÄ£¤Ï24Æü¡¢º£Ç¯¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤ò1.25ÅÙ¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤ÎÃÍ¤Ï¡¢1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤Ç3°Ì¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£