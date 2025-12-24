（新北中央社）北部・新北市の十三行博物館で23日、水中考古学に関する常設展が始まった。沈没船の積載物などを通じて、歴史的背景や物語をひもとく。展示品には1892年に台湾海峡で沈没した英国汽船の積載物も含まれる。提供した文化部（文化省）文化資産局の陳済民局長はあいさつで、倉庫に保管したままではがらくただが、展示されることによって宝物になるとし、公開を通じて黄金のようになってほしいと期待を寄せた。水中考古研