大谷、史上6人目！達成した「偉業」とは【クイズ】 9月17日のフィリーズ戦に「二刀流」で先発出場した大谷は、投手としては5回無安打無失点の好投をみせ、打者としては史上6人目となる「偉業」を達成。ファンを大いに沸かせてくれた。さて、その「偉業」とは？プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2月に発売へ「三刀流ってコトぉ!?」