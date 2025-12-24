¤¯¤ë¤ó¤¯¤ë¤ó¤ÎÅ·¥Ñ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤­¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¡¼¥ë¤Ë¡ª¡Ê¼¡¤Ø¢Í¡Ë¡Ú¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ïÅ·¥Ñ¤¬ÂçÊÑ¿È¡ªÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¹¤¤Ì¤±»ÑInstagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¥ÑÌ¼¤Î3ºÐ¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¡×¤¬¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÆ±¤¸¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢4Ëü¤¤¤¤¤Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²­Æì¤Ç3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë ¡È¤Þ¤ª¤Ô¡Ã¤¢¤é¤«¤ï¥­¥Ã¥º¤È¤½¤ÎÊë¤é¤·¤µ¤ó¡Ê@arakawa_kids¡Ë¡É ¤¬Åê