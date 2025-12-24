写真：『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』ライブ写真 Snow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京公演が、12月23～26日の4日間、東京ドームにて開催。本ツアーは、Snow Manの5枚目のオリジナルアルバム『音故知新』を引っ提げた5大ドームツアーで、全国5都市17公演、Snow Manのツアーとしては最多となる78万人の動員を予定している。本稿では、12月23