24Æü¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Ç1¥É¥ë¡á155±ß83Á¬Á°¸å¤È¡¢Á°Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù23Á¬¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¡£¥æー¥í±ß¤Ï1¥æー¥í¡á183±ß68Á¬Á°¸å¤È8Á¬¤Î¾®Éý¤Ê¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹