24ÆüÃë¤¹¤®¡¢µþÅÔÉÜ¾ëÍÛ»Ô¤Î¶áµ¦µþÅÔÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¶áÅ´µþÅÔÀþ¤Ï¸þÅç¡Á¿·ÅÄÊÕ±Ø´Ö¤Ç¾å²¼Àþ¤È¤â°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È24Æü¸á¸å0»þ57Ê¬º¢¡¢¾ëÍÛ»Ô»ûÅÄ¤Î¶áÅ´µþÅÔÀþ¡¦»ûÅÄÂè2Æ§ÀÚÆ»¤Ç¡¢µþÅÔ¹Ô¤­¤ÎµÞ¹ÔÅÅ¼Ö¤¬¼«Å¾¼Ö¤È¶¦¤Ë¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒÌó300¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î