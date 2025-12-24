中国メディアの上海証券報によると、中国電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）のフランス・パリ地域にある倉庫に強盗が入った。京東が23日夜、上海証券報に語ったところによると、強盗が入ったのは北京時間の22日。地元警察が捜査を開始し、倉庫は業務を再開した。関係者が明らかにした「重大な損失データ」は、実際の状況とは食い違うという。これに先立ち、海外メディアは、パリ近郊セーヌサンドニ県にある京東の倉庫