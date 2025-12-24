「ジャンボ」の愛称で日本のゴルフ人気の立役者となった尾崎将司さんが２３日、亡くなった。甲子園の優勝投手で、プロ野球から転向したという異色の経歴だが、真の才能を開花させたのは、ゴルフ転向後だった。１９７０年に２３歳でプロテストに合格すると、翌７１年９月には日本プロ選手権で早くも初優勝。１メートル８１の当時としては長身と圧倒的な身体能力で驚異的なドライバーの飛距離を生み出し、ゴルフ界に革命を起こす