一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。米国ニューヨークにいると明かした。「ニューヨーク」と6文字だけつづり、絵文字を添えた上で、タイムズスクエアとみられる背景の写真を公開。渡邊はファーつきのコートを着てうっすらと笑みを浮かべていた。最後にハッシュタグ「#NEWYORK #一人旅兼#仕事」とつづった。そして24日に自身のストー