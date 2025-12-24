お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに生出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で優勝した、たくろうを絶賛した。太田は「M−1見てたけど、たくろうってのはどこにいたんだろう？」と切り出し、自ら爆笑。「あんなやついたの？すごいねやっぱり。知らなかった。面白かった。最高だったよね」と絶賛した。たくろ