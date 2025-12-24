「SNKRDUNK」(以下、スニダン)を運営するSODAは12月18日、2025年の取引データにおけるトレンドや傾向を振り返る「スニダントレンドレポート2025」を発表した。2025年 スニダントレンドトピック○スリフトブームで中古アパレルの取引が急増リユース業界の市場規模は、3兆2628億円に達し、右肩上がりに成長が続いている。なかでも、ファッション領域は「ブランド品」が前年比15.7%増の4230億円に拡大し、「衣料・服飾品」の6392億円