GCストーリーは12月23日、「戸建て住宅居住者の家計防衛策に関する調査」の結果を発表した。調査は12月3日〜5日、庭または駐車スペースのある戸建て住宅に住む20代〜60代の男女343名を対象に、インターネットで行われた。「昨今の物価高騰を受けて家計の負担を減らすための工夫や対策をする必要性を感じていますか?」はじめに、「昨今の物価高騰を受けて家計の負担を減らすための工夫や対策をする必要性を感じていますか?」と質問