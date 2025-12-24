この先の東北地方は、日本海側や太平洋側北部で雪や雨の降る日が多く、26日(金)から27日(土)にかけては大雪や荒れた天気となる所がありそうです。一方、太平洋側南部では元日にかけて晴れる日が多く、初日の出を見られる所もあるでしょう。26日〜27日は雪や風が強まり荒れた天気のおそれ明日25日(木)は、広い範囲で雨のクリスマスとなるでしょう。26日(金)は雨が雪に変わり、天気が荒れるおそれがあります。日本海側では雪や風が強