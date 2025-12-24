清水が浦項スティーラースからDFパク・スンウクを完全移籍で獲得J1清水エスパルスは12月24日、韓国1部の浦項スティーラースより同国代表DFパク・スンウクが完全移籍で加入することを発表した。入国手続き後の来日、メディカルチェックを経て正式契約を締結する予定としている。現在28歳のパク・スンウクは釜山交通公社FC（韓国）を経て2021年に浦項へ加入し、期限付き移籍した金泉尚武FC（韓国）でもプレーした。韓国1部リーグ