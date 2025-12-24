日本気象協会は「年末年始の交通影響予測」を発表。2025年から2026年にかけての年末年始は、北海道から九州北部の広範囲で雪が降るのに加え、大雪や猛吹雪による交通障害のおそれがあります。運転には十分な注意を。年末年始交通影響予測雪道に注意日本気象協会は「年末年始の交通影響予測」を発表しました。2025年から2026年の年末年始は、大雪や、吹雪による視程の悪化に注意・警戒が必要です。北海道、東北日本海側、北陸や