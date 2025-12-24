º£µ¨¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°2´§¤òÃ£À®¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥»¤ÎMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¿§¤Î¥ª¥Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºå¿À¿·½õ¤Ã¿Í¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Î¥¦¥ê¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¡Ä¡ÖÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÀìÌç²È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡Ö23Æü»þÅÀ¤Ç·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï¡¢±ÛÇ¯¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­