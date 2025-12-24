都内で会見を行った関西サッカーリーグ1部に所属するVELAGO生駒は12月24日、東京都内で記者会見を行い、2026シーズンより「IKOMA FC 奈良」にチーム名を変更し、元日本代表FW播戸竜二氏が代表取締役社長に就任することを発表した。新体制のもと、将来のJリーグ入りを目標にまずは関西制覇を目指す。播戸社長は1998年にガンバ大阪へ加入後、“黄金世代”としてワールドユース・ナイジェリア大会に出場。世界の強豪と対戦して、