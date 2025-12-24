·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤«¤é¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Åö¶É¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤é¤ò½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾Éô¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ­½ðÄ¹¡Ê60Âå¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤´¤í¤«¤é¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÅ¹Â¦¤«¤éÌµ½þ¤Ç¼òÎà¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÅÚ»º¤ÎÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ñ¿©¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¡Ê58¡Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ