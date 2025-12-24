男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去した。享年７８歳。プロ野球選手からプロゴルファーに転身し、デビュー２年目の１９７１年の初優勝から「ジャンボ時代」を築いた。７３年に初代賞金王に就き、９４年からの５年連続を含む歴代最多１２度の賞金王に輝いた。２０１０年には世界ゴルフ殿堂入り。１９年を最後にツアー大会への出場は