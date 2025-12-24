1920年代に発掘された「ヒョルトスプリング船」は国立博物館に展示されている/Sahel Ganji/Lund University（CNN）世界中の研究者は今年、何十年、場合によっては何世紀も未解決だった疑問に答えを出そうと、探偵さながらの調査に乗り出した。示唆に富む発見は、過去を理解するための新たな手がかりを示している。歴史的遺跡の考古学的調査からは、新たな知見が得られた。未完成の像が残る採石場の分析により、「ラパ・ヌイ」の名