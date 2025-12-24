RB大宮アルディージャは24日、オーストラリア代表GKトム・グローバーが完全移籍加入することを発表した。1997年12月24日生まれで現在28歳のグローバーは、身長197センチメートルのGK。トッテナム・ホットスパーの下部組織出身で、オーストラリアやスウェーデンのクラブでプレーした経歴を持ち、まだ出場機会はないものの、2023年6月から度々オーストラリア代表に招集されている。2023年7月からはミドルズブラ（イングランド2